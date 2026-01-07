İhlas Haber Ajansı • Bursa
Bursa'da yaya geçidinden geçen 2 kadına otomobil çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isteyen 2 kadına otomobil çarptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde, Atatürk Bulvarı'ndan Hastane Caddesi'ne dönüş yapan E.D. (28) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan K.B. (30) ve A.Y.'ye (35) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kadın da yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
