Çankırı’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 75 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bir tırın dorsesinde yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlükleri ile Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı’dan İstanbul istikametine giden bir tırda düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

TIRDAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER ÇIKTI

D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde ekiplerce, durdurulan tırda yapılan kontrollerde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Çankırıda tır dorsesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

