Çorum'da korkunç olay! Çatıda ceset bulundu, detayları kahretti
Ankara'da yaşayan Şakir Akgül, eşi ile birlikte geldiği Çorum'daki müstakil evinde feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın cansız bedeni çatıda bulundu.
- Olay, Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi.
- Şakir Akgül, 2 katlı evinin çatısında güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkmıştı.
- Vatandaşlar tarafından hareketsiz görülen Akgül için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
- Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıkarak Akgül'ün cansız bedenini buldu.
- İlk incelemelere göre Akgül'ün düşerek kafasını çatı kiremitlerine çarptığı tespit edildi.
- Cenaze, morga kaldırıldı.
- Akgül'ün Ankara'da yaşadığı ve eşiyle birlikte ilçedeki evine geldiği öğrenildi.
- Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı evinin çatısında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkan Şakir Akgül'ü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CESEDİNİ İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ
İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkan ekipler, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, Akgül'ün düşerek kafasını çatı kiremitlerine çarptığı tespit edildi.
ACI DETAY KAHRETTİ
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çatıdan indirilen vatandaşın cenazesi, morga kaldırıldı. Akgül'ün Ankara'da yaşadığı ve bugün ilçedeki evine eşiyle birlikte geldiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.