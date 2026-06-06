Ankara'da yaşayan Şakir Akgül, eşi ile birlikte geldiği Çorum'daki müstakil evinde feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın cansız bedeni çatıda bulundu.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı evinin çatısında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkan Şakir Akgül'ü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CESEDİNİ İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkan ekipler, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, Akgül'ün düşerek kafasını çatı kiremitlerine çarptığı tespit edildi.



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ACI DETAY KAHRETTİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çatıdan indirilen vatandaşın cenazesi, morga kaldırıldı. Akgül'ün Ankara'da yaşadığı ve bugün ilçedeki evine eşiyle birlikte geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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