Damada düğün günü zorlu sınav! Arkadaşlarından unutulmaz şaka

Merve İşlek ile Emrullah Çelik çifti dünyaevine girdi. Selendi ilçe merkezinden Tepeeynihan Mahallesi'ne gelin gelen Merve İşlek, damadın baba ocağına ulaştığında ilginç anlara şahit oldu.

DAMADA EĞLENCE SINAVI

Damadın arkadaşları, geleneksel şaka ve eğlenceleri abartarak damat Emrullah Çelik’e adeta düğün yerine bir eğlence sınavı yaşattı. Düğün eğlencesi sırasında önce battaniyeye sarılan damada biberonla süt içirildi, ardından meydanda kahve yaptırılan damat, yaptığı kahveyi geline ikram etti.

MENEMEN DE YAPTIRDILAR

Sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Damat ve sağdıcın başında yumurta kıran arkadaşları, ardından gazlı içecek döktü. Damadın "son görevi" ise mahalle meydanında menemen yapmak oldu. Damat menemen yaparken arkadaşları da bu eğlenceli anlara ortak oldu.

Mahalle halkı ve davetliler, bu renkli görüntüleri ilgiyle izlerken, damat ise hayatının en özel gününde arkadaşlarının sürprizleriyle hem eğlendi hem de zor anlar yaşadı.