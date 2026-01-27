Aksaray’da arazi cinayeti davasının kararının ardından adliye önünde kavga çıktı. Arbedede 4 kişi yaralanırken, 12 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da 2023 yılında Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin dava, Aksaray Adliyesinde sonuçlandı. Mahkeme, sanık Selçuk Düğer’e bir kişiyi öldürme ve bir kişiyi yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası verdi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kararın açıklanmasının ardından Adliye önünde taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Hakan Çakır cinayet davasında adliye karıştı! Polis ekipleri sevk edildi

4 YARALI, 12 GÖZALTI VAR

Kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla bağlantılı olarak 12 kişi gözaltına alındı.

Davada karar çıktı, adliye önü karıştı! 4 yaralı, 12 gözaltı

NE OLMUŞTU?

Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Ankara’dan Bekdik köyüne gelen Fethi Düğer ve kardeşi İsa Düğer ile Selçuk Düğer ve yakınları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmaya dayanıyor. Olayda Fethi Düğer hayatını kaybetmiş, İsa Düğer ise yaralanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası