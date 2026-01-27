Davada karar çıktı, adliye önü karıştı! 4 yaralı, 12 gözaltı
Aksaray’da arazi cinayeti davasının kararının ardından adliye önünde kavga çıktı. Arbedede 4 kişi yaralanırken, 12 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da 2023'teki arazi kavgası davasında Selçuk Düğer'e bir cinayet ve bir yaralama suçundan toplam 17 yıl hapis cezası verilirken, karar sonrası adliye önünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı ve 12 kişi gözaltına alındı.
- Sanık Selçuk Düğer, arazi kavgası davasında bir kişiyi öldürme ve bir kişiyi yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası aldı.
- Mahkeme kararının ardından Aksaray Adliyesi önünde taraflar arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.
- Adliye önündeki kavgada 4 kişi yaralandı ve olayla bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı.
- Dava, 2023'te Bekdik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Fethi Düğer'in hayatını kaybettiği ve İsa Düğer'in yaralandığı silahlı çatışmaya dayanıyordu.
Aksaray’da 2023 yılında Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin dava, Aksaray Adliyesinde sonuçlandı. Mahkeme, sanık Selçuk Düğer’e bir kişiyi öldürme ve bir kişiyi yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası verdi.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Kararın açıklanmasının ardından Adliye önünde taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.
4 YARALI, 12 GÖZALTI VAR
Kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla bağlantılı olarak 12 kişi gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Ankara’dan Bekdik köyüne gelen Fethi Düğer ve kardeşi İsa Düğer ile Selçuk Düğer ve yakınları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmaya dayanıyor. Olayda Fethi Düğer hayatını kaybetmiş, İsa Düğer ise yaralanmıştı.