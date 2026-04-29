Bursa’nın Gürsu ilçesinde, ablasının 5 milyon TL’lik alacağına ilişkin yürütülen dava sürecinde tehdit edildiği öne sürülen ve davayı geri çekmeyen genç avukat Hatice Kocaefe, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüphelinin daha önce iki kardeşi tehdit ettiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan emekli elektrik mühendisi Rahmi Kocaefe'nin 4 çocuğundan ikisi olan kızları babalarından devraldıkları meyve yetiştiriciliği işini kısa sürede geliştirdi.

Davayı geri çekmeyen avukata kanlı pusu… Hatice Kocaefe hayatını kaybetti

5 MİLYONLUK BORÇ SONRASI SİLAHLI TEHDİT

Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan H.Ç' den 1 milyonluk meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık H.Ç. de Elif Ç.'den 5 milyonluk meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi. Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

DEPO ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞATTI

İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti. Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü. Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.

GENÇ AVUKAT DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdiği Uluslararası Hukuk alanında uzmanlık yaptığı öğrenildi. 28 yaşındaki Hatice Kocaefe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Genç avukatın Odunluk Mahallesi'ndeki Odunluk Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Odunluk Mahalle Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan olaydan sonra kaçan olayın şüphelisi H.Ç.'nin kullandığı aracın görüntülerine ulaşan jandarma ekiplerinin her yerde şüpheliyi aradığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Abla Elif Ç.'nin 5 milyonluk plastik meyve kasası alacağına ilişkin açtığı davayı geri çekmeyince canından olan avukatın öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anına ait görüntülerde iki kız kardeşin babaları ile birlikte depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada bir otomobilin önlerinden geçtiği otomobilin içinden açılan ateş neticesi abla ve avukat kardeşinin vurulup yere düştükleri görülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası