Denizli’de çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 36 yaşındaki İsmail Tuncer, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen aile üyeleri fenalık geçirdi. Tuncer'in en son nişanlısı ile tartıştığı daha sonra intihar ettiği düşünülüyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne park halindeki bir araç içerisinden silah sesi geldiği ihbarında bulundu. Adrese giden ekipler otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gördü.

Denizlide korkunç olay! Mahalle bekçisinin cesedi feci halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Otomobilin camını kıran polis ekipleri şahsın başından silahla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

NİŞANLISI İLE TARTIŞMIŞ!

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde aracında ölü bulunan şahsın İsmail Tuncer (36), olduğu belirlendi. İsmail Tuncer’in Denizli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Çarşı Ve Mahalle Bekçisi olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre İsmail Tuncer’in nişanlısı ile tartışma yaşadığı, bu nedenle intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



