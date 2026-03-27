Ankara'da deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şase numaralarını, yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen kişilere yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, yurt dışından ülkeye sokulan ya da yakalamalı araçların şase numaralarını değiştirerek (change) depremde hasar gören araçlara işledikleri ve bu yöntemle araçları piyasaya sürdükleri belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edildi.

29 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında 27 Mart 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

