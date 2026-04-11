İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da acı olay! 6 yaşındaki Eylül kalp krizinden öldü
Diyarbakır'da 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Eylül Karadağ, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Eylül'ün gittiği okulun müdürü, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Özetle DinleDiyarbakır'da acı olay! 6 yaşındaki Eylül kalp kri...
Kaydet
51 dk önce
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- Eylül Karadağ, 6 yaşındaydı.
- Küçük kızın ölümü ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.
- Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, olayla ilgili olarak "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.
- Cenaze, okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında Çermik'te toprağa verildi.
0:00 0:00
1x
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.
"KELİMELER KİFAYETSİZ"
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Küçük Eylül'ün cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR