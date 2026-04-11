Diyarbakır'da 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Eylül Karadağ, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Eylül'ün gittiği okulun müdürü, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

"KELİMELER KİFAYETSİZ"

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Küçük Eylül'ün cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası