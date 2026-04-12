Diyarbakır'da kan donduran olay! Aylardır aranıyordu, başsız cesedi bulundu
Diyarbakır'da 8 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş ile ilgili korkunç şüphe! Akşam saatlerinde Kulp ilçesinde başı olmayan bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken cesedin Ertaş'a ait olduğunun değerlendirildiği öne sürüldü.
- Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
- 64 gün sonra, vatandaşlar Ertaş'ın evine yaklaşık 7 kilometre mesafede hareketsiz yatan bir kişiyi görerek jandarmaya bildirdi.
- Olay yerine gelen ekipler, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı.
- Ceset üzerindeki kıyafet ve kişisel eşyaların Salih Ertaş'a ait olabileceği değerlendirildi.
- Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları sonlandırılmıştı. 64 gün sonra şoke eden bir olay yaşandı. Ertaş’ın evine yaklaşık 7 kilometre mesafede hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
CESEDİN BAŞI YOK!
Olay yerine gelen ekipler, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, kıyafet ve kişisel eşyaların Salih Ertaş’a ait olabileceği değerlendirildi.
Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın cinayet olup olmadığı ve cesedin kesin kimliği yapılacak otopsi ve DNA incelemesinin ardından netlik kazanacak.