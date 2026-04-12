Diyarbakır'da 8 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş ile ilgili korkunç şüphe! Akşam saatlerinde Kulp ilçesinde başı olmayan bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken cesedin Ertaş'a ait olduğunun değerlendirildiği öne sürüldü.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları sonlandırılmıştı. 64 gün sonra şoke eden bir olay yaşandı. Ertaş’ın evine yaklaşık 7 kilometre mesafede hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Diyarbakır'da kan donduran olay! Aylardır aranıyordu, başsız cesedi bulundu

CESEDİN BAŞI YOK!

Olay yerine gelen ekipler, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, kıyafet ve kişisel eşyaların Salih Ertaş’a ait olabileceği değerlendirildi.

Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet olup olmadığı ve cesedin kesin kimliği yapılacak otopsi ve DNA incelemesinin ardından netlik kazanacak.

