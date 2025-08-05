'Dolaptaki eşyamın yerini değiştirdin' dedi, kardeşini bıçakladı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de kardeşinin dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiğini iddia eden abla, kardeşini kolundan bıçakladı. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, abla ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şaşkına çeviren bir abla-kardeş kavgası yaşandı. iddiaya göre; E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.’yı kolundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.’yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz