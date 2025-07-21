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Düğün dönüşü bıçaklı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün dönüşü bıçaklı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Köroğlu köyünde düğün dönüşü çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Köroğlu köyünde düzenlenen bir düğünün ardından, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, gece saatlerinde dönüş yolunda karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erdeniz K., yanında bulunan bıçakla Halilcan Köroğlu (24), Emirkan Köroğlu (18) ve olay yerinde bulunan Nazmiye Köroğlu'nu yaraladı.

ÜÇ YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ve özel araçlarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen üç kişi de kurtarılamadı.

Düğün dönüşü bıçaklı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın şüphelisi Erdeniz K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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