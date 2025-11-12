Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da tarlalarını sulamak için kanalizasyona su motoru bırakmak isteyen çiftçiler, bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, suyun içinde bulunan çocuğun cesedi dün ekipler tarafından çıkarıldı. Bilen, gözyaşlarıyla kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Elazığ’da bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni dün evinden 10 kilometre uzaklıkta atık su arıtma tesisi kanalizasyonda bulundu. 

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 1. Resim

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bunun üzerine AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama çalışma başlattı. Ekipler hem havadan hem karadan günlerce arama yaptı. Bir haftalık aramaların sonucunda acı haber geldi.

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 2. Resim

CESEDİNİ ÇİFTÇİLER BULDU

Edinilen bilgiye göre, Mollakendi beldesindeki çiftçiler, tarlalarını sulamak için Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyonu gitti. Su içerisine pompa bırakmak isteyen ve bir ceset ile karşılaşan çiftçiler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir haftadır aranan otizmli Veysel Bilen'e ait olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından su içerisinden çıkartılan Bilen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 3. Resim

CENAZE NAMAZI GÖZYAŞLARIYLA KILINDI

Bilen’in cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük Veysel için Akçakiraz Belde Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. 

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 4. Resim

Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen dualarla defnedildi. 

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 5. Resim

Elazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 6. Resim

