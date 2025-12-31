Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşı Enis G. (37) ile tartıştığı öğrenilen Elif Kumal (34), aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kayboldu. Müge Anlı’da da aranan genç kadından 4 gündür haber alınamazken, AFAD koordinesinde 265 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar sırasında Elif Kumal’a ait otomobilin ön tampon parçasına ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan Kumal’ın kaybolduğu gece yanında köpeğiyle poz verdiği ve kamp ateşini kaydettiği görüldü. Erkek arkadaşı Enis G.’nin ise sosyal medya hesabından yer verdiği bir karede kamp ateşiyle birlikte alkol şişesi, kadeh, bıçak bulunması dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenilen Elif Kumal'a bir daha ulaşılamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi.

Elif Kumal’dan 4 gündür haber yok! Kayıp kadının kamp fotoğrafları ortaya çıktı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp Elif için resmen bir seferberlik başlatıldı. AFAD tarafından kurulan bir ekip, iz köpekleri, UMKE ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönülleri Elif Kumal'ın olabileceği her yerde arama ve tarama faaliyetini sürdürüyor.

SEVGİLİSİ ŞÜPHELİ KONUMUNDA

Olayın Müge Anlı’nın programında ele alınmasının ardından soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. İddialara göre Elif Kumral’ın sevgilisi Enis G.’nin ailesinin Kapıdağ Yarımadası’nda yaşadığı, bu nedenle Enis G.’nin bölgeyi yakından tanıdığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde Enis G.’nin verdiği ifadelerde tutarsızlıklar olduğu öne sürüldü. İlk ifadesinde aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirten Enis G.’nin, sonraki beyanlarında çelişkili anlatımlarda bulunduğu iddia edildi. Ayrıca Enis G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izlerinin de şüpheleri artırdığı ifade edildi.

OTOMOBİLİN ÖN TAMPONUNDAN PARÇA BULUNDU

Dördüncü gününe giren arama çalışmalarında AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası’nda Elif Kumal’ın kullandığı araca ait olduğu değerlendirilen ön tampon parçasına ulaştığı bildirildi. Kaybolduğu günden bu yana cep telefonundan herhangi bir sinyal alınamayan Kumal’ın, Bandırma’da bulunan bir tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

KAMP FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Elif Kumal’ın, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan bir arkadaşlarıyla kamp alanında çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ortaya çıktı.

Görüntülerde Kumal’ın köpeğiyle birlikte poz verdiği ve kamp ateşini kayda aldığı görüldü. Enis G.’nin paylaştığı bir karede ise kamp ateşiyle birlikte alkol şişesi, kadeh, bıçak ve et bulunması dikkat çekti.

