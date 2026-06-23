Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elinde bıçakla 5 katlı bir binanın çatısına çıkan genç, ekipleri alarma geçirdi. Belediye Eşbaşkanı Şoreş Diri ve polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu genç bulunduğu yerden indirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde, Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen H.İ., elindeki bıçakla 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı.

Genci çatıda gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önünde hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Elinde bıçakla çatıya çıktı! Belediye başkanını görünce ikna oldu

BELEDİYE EŞBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Çatıya çıkan genç, belediye başkanıyla görüşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Şoreş Diri, polis ekipleriyle birlikte gençle iletişim kurarak ikna etmeye çalıştı.

Uzun süren görüşmelerin ardından H.İ., ikna edilerek çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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