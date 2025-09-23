En mutlu günleri kabusa döndü! Kızlarını üniversiteye götüren ailenin aracı takla attı
Güncelleme:
Erzincan-Erzurum yolunda kontrolden çıkan araç takla attı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, ailenin kızlarını Ağrı'dan Tunceli'deki üniversiteye götürdüğü öğrenildi.
Bu sabah saat 07.00 sıralarında Erzincan - Erzurum sınırı tüneller çıkışında korkunç bir kaza meydana geldi.
3 KİŞİLİK AİLE YARALANDI
Ağrı’dan yola çıkan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KIZLARINI OKULA GÖTÜRÜYORLARMIŞ
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan ailenin kızlarını Ağrı’dan Tunceli’ye üniversiteye götürdükleri belirtildi.
