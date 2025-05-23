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Erzurum'da asfalt üretim tesisinde korkunç olay! Can kaybı ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum&#039;da asfalt üretim tesisinde korkunç olay! Can kaybı ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan bir asfalt üretim tesisinde kaynak yapıldığı sırada korkunç bir patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Vali Mustafa Çiftçi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Erzurum'da korkunç bir olay yaşandı. 

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde korkunç olay! Can kaybı ve yaralı var - 1. Resim

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Pasinler ilçesinde bulunan asfalt üretim tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Tesiste tankın üzerinde kaynak yapılırken patlama oluyor. 1 işçimiz vefat etti, 1'i de yaralandı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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