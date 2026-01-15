Geçen yıl 21 Ağustos'ta Yenikent Devlet Hastanesi'nde çalışan Yarennaz G. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki E.S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulup ağır yaralanmıştı. Saldırgan koca tutuklanırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada E.S.'nin tutukluluğu sırasında boşanma işlemi gerçekleşti. 'Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve ‘uzuvlara zarar vermek" suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle şüpheli hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Şüphelinin silahıyla hastane koridorlarında boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de servis edildi. Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntülerinde Yarennaz G.'nin hastane koridorlarında şüpheliden kaçması, şüphelinin Yarennaz G.'yi yakaladığı esnada silahla ateş etmesi, bölgedeki güvenlik görevlerinin kaçması ve şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrasında güvenlik görevlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer almıştı.

Davanın karar duruşmasında müşteki Yarennaz G. duruşmaya katılmazken sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık E.S. şunşarı söyledi:

"İddia makamının beyanını kabul etmiyorum. Kendisi benden korkuyor ya da çekiniyor olsaydı sürekli başka erkeklerle görüşmezdi. Beni sürekli tahrik etmezdi. Beni sürekli topluma karşı saygısızlaştırdı. Kendisi hiçbir zaman korkmamıştır. Evliliğimiz boyunca kendisine kötü söz dahi söylemedim. Her üstünü örttüğüm saygısızlık bir öncekini arattı. Kendisi sürekli beni arıyordu. Olayın olduğu gün giderken kendisiyle konuşmaya gittim. 'Sen adam olsaydın ben başkasına gitmezdim' dedi. Benim imkanım varken kendisine hiçbir şekilde zarar vermedim. Bende artık dayanamadım, öfkeme yenildim. Pişmanım, bu durumun olmaması için çok uğraştım. Beraatımı talep ediyorum"