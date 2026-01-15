Eşinin evi terk etmesiyle dehşet saçtı! İki küçük çocuğunu gözünü kırpmadan öldürdü
Adana'da Sergen A., tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine 8 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu öldürdü ardından intihar etti. Katil zanlısının aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Kan donduran olay Sarıçam ilçesinde akşam saatlerinde bir villada yaşandı. İddiaya göre bir süre önce eşiyle tartışan 34 yaşındaki Sergen A., G.A.'nın evi terk edip dönmemesi üzerine cinnet getirdi.
Sergen A., çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert'i ardından kendini tabancayla vurdu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YAKINLARI ARABASINI KUNDAKLADI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi.
Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.