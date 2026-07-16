İstanbul Şişli'de yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eski eşinin yaşadığı binaya motosikletle gelen bir kişi ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda eski kayınpederine tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçibaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuk sahibi Talar T. (32), yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.’den boşandı.

ESKİ EŞİNİN EVİ ÖNÜNDE YUMRUKLAR KONUŞTU

Motosikletle eski eşinin yaşadığı binanın önüne gelen Gökhan C. ,o esnada evde bulunan eski kayınpederi Harutyün T. (67) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Gökhan C., giriş kattaki pencerede duran eski kayınpederi Harutyün T.’ye tekme ve yumruk atıp saldırdı. Şüpheli olay yerinden motosikletiyle uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aile yaptığı görüşmede, ailenin savcılığa giderek şikayette bulunacağını söyledikleri öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA…

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin motosikletiyle sokağa geldiği, motosikletini park ettiği ardından binanın önüne yöneldiği, pencerede bulunan eski kayınpederi ile tartıştığı, ardından eski kayınpederine saldırdığı görülürken, şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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