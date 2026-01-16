Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam, tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı.

Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.G. ile eski nişanlısı C.P. arasında nişan atma meselesinden dolayı tartışma çıktı.

KADININ KIZLARINI DA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eski nişanlısı C.P. ve 2 kızına bıçakla saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski nişanlı dehşeti! Hem kadını hem kızlarını bıçakladı

Aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan anne ve 2 kızı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.G. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

