Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde F.E. (21) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden Cemalettin Gencer (49) yönetimindeki SUV tipi araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cemalettin Gencer ile kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

SUV araçta bulunan E.E.G. (17) ve H.G. (46) ile otomobilin sürücüsü F.E. ile yanındaki yolcu S.O. (21) yaralandı. Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan E.E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

