Antalya'da eşya taşımak için kurulan asansör elektrik hattının üzerine düştü. Feci olayda nakliye firmasının 2 çalışanı akıma kapıldı. Şahıslar hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta edinilen bilgiye göre, Ş. A'nın (51) evine ev eşyası taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), taşıma işlemi için asansör kurdu.

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ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu iki çalışan elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanan ve bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenilen şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Eşya taşıdıkları asansör elektrik hattına düştü! Akıma kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan İbrahim Güneş Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşya taşıdıkları asansör elektrik hattına düştü! Akıma kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Kemer Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, olay hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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