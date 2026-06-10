Antalya’nın Serik ilçesinde, trafik kazasında kaybettiği kızının mezarına yıllardır gözü gibi bakan ve çiçek hırsızlarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Hüseyin Oğuz, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Acılı baba, vasiyeti gibi kızının yanına defnedildi. Cenazede acılı halanın, "Babana kavuşacaksın kızım, onu çok severdin. Seni unutmadık kızım, babanı da unutmayacağız" sözleri yürekleri yaktı.

Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Melike Oğuz, 25 Ekim 2023 tarihinde Belek yolu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı.

Evlat acısıyla yüreği yanmıştı… Baba kız aynı mezarda buluştu

KIZININ MEZARINI HİÇ TERK ETMEDİ

Babası Hüseyin Oğuz'un motosikletiyle okula giderken otobüsün çarpması sonucu yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Kızının vefatının ardından derin bir acı yaşayan Hüseyin Oğuz, o tarihten itibaren Gedik Mezarlığı'nda bulunan mezarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Her gün mezarlığa giderek kızının mezarındaki çiçekleri sulayan, bakımını yapan ve temizliğiyle ilgilenen Oğuz, çevresindekilerin takdirini toplamıştı.

Evlat acısıyla yüreği yanmıştı… Baba kız aynı mezarda buluştu

ÇİÇEK HIRSIZLARINA KARŞI KAMERA TAKTIRMIŞTI

Kızının mezarına ektiği çiçeklerin sürekli çalınması üzerine büyük üzüntü yaşayan Hüseyin Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden izin alarak mezarı görecek şekilde güvenlik kamerası sistemi kurdurmuştu. 3 Aralık 2025 tarihinde kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, biri kadın olmak üzere iki kişinin mezarlardan çiçek çaldığını tespit etmiş ve şahıslar hakkında şikayetçi olmuştu. Kızının hatırasına sahip çıkmak için verdiği mücadele kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştı.

Evlat acısıyla yüreği yanmıştı… Baba kız aynı mezarda buluştu

1 AY ÖNCE AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

Hüseyin Oğuz'un yaklaşık 1 ay önce ise akciğer kanseri olduğunu öğrendiği belirtildi. Kızının özlemiyle yaşamını sürdüren Hüseyin Oğuz, rahatsızlanması üzerine acil olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların burada tüm müdahalelerine rağmen Oğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evlat acısıyla yüreği yanmıştı… Baba kız aynı mezarda buluştu

“BABANA KAVUŞACAKSIN”

Defin öncesi yeğeninin mezarına gelen Melike Oğuz'un halasının sözleri ise yürekleri yaktı. Dua eden hala, "Babana kavuşacaksın kızım, onu çok severdin. Seni unutmadık kızım, babanı da unutmayacağız" dedi.

Evlat acısıyla yüreği yanmıştı… Baba kız aynı mezarda buluştu

KIZININ YANINA DEFNEDİLDİ

Acılı babanın cenazesinin, saat 11.00'de Gedik Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından, çok sevdiği kızı Melike Oğuz'un yanına defnedildi.

Evlat acısıyla yüreği yanmıştı… Baba kız aynı mezarda buluştu

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