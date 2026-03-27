Gaziantep'te iki kurşunla hayatını kaybeden 4 çocuk babası Cebrail Şahin’in davasında sanık Halil İbrahim K. önce müebbet hapse çarptırıldı. Ardından ceza “pişmanlık indirimi” ile 25 yıla düşürüldü. Sanığın 'öldürmeye teşebbüs' eylemi de eklenince toplam cezası 27 yıl 6 ay oldu.

Gaziantep'te 2021 yılında işlenen cinayette karar çıktı. 4 çocuk babası Cebrail Şahin'in ölümüyle ilgili tutuklu sanık Halil İbrahim K., suça sürüklenen çocuk (SSÇ) A.K. bir defa daha hakim karşısına çıktı.

Savcılık mütalaasında, sanık Halil İbrahim K.'nin 'kasten öldürme' suçundan hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Halil İbrahim K.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

TUTUKLU ÇOCUK SERBEST

Sanığın yargılama sürecindeki tutumu dikkate alınarak cezası indirime tabi tutuldu ve 25 yıl hapis cezasına düşürüldü. Heyet, sanığın 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilen eylemi nedeniyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek tutukluluk halinin devamını hükmetti. SSÇ hakkında ise isnat edilen suçların sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 2021 yılında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Cebrail Şahin, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, 4 çocuk babası Cebrail Şahin, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cebrail Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cebrail Şahin, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

