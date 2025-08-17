Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.