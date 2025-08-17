Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep-Nizip karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
