Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var

Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Kaza, Trafik Kazası, Can Kaybı, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep-Nizip karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi.

Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

EKİPLER OLAY YERİNDE

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 2. Resim

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Petrol deposunda korkutan yangın! İran'da panik anlarıAntalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı - 3. Sayfaİmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktıErzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı! - 3. SayfaKafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!Gaziantep'i kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - 3. SayfaDumanlar gökyüzünü kapladı! Gaziantep'te korkutan yangınKüçük bir beldenin yıllık gelirini kaldırıyordu! Dev bütçeli tatil sitesinde gerilim: Dikkat çeken Justin Bieber detayı - 3. SayfaYalova'daki olay Justin Bieber'a kadar gitti!Elazığ'da mide bulandıran anlar! Fare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendi - 3. SayfaFare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendiİstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi - 3. SayfaSatırla park halindeki araçlara zarar verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...