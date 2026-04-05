MHP’li belediye meclis üyesi Aziz Uslu, Samsun-Sinop kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Uslu’nun aracı üst geçidin ayağına çarparken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde meydana geldi.

Gece yarısı facia: MHP’li belediye meclis üyesi Aziz Uslu hayatını kaybetti

KAMYONET ÜST GEÇİT AYAĞINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Aziz Uslu (44) idaresindeki panelvan kamyonet, Samsun’dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

KAZADA CAN VERDİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu’nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu Kasap ve Et Restaurant’ın sahiplerinden olduğu öğrenildi.

