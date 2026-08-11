Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Havuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Bodrum'un Gümüşlük bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin havuzunu temizlemek için 'tuz ruhu' olarak bilinen hidroklorik asit kullanıldı. Kokunun çevreye yayılması sonucu rahatsızlanan 10’u çocuk 13 kişi hastanelik oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Önceki gün saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelin havuzunun temizliğinde kullanılan ve halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit hava yoluyla çevreye yayıldı.

Havuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu
Başlık ResmiHavuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu

13 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre zehirli gaz yayılması nedeniyle havuza yakın konumda bulunan işletmeye ait çocuk parkındaki 10 çocuk ile 3 yetişkin rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 5 çocuk ve 2 yetişkin tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer kişilerin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Havuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu
Başlık ResmiHavuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında havuz bakım ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiren firma ile otel yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının tesiste teknik inceleme yaptığı, havuz bakımında kullanılan kimyasalların uygulanma yöntemi, güvenlik tedbirleri ve kimyasalın çevreye nasıl yayıldığının araştırıldığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de delil toplama çalışması yaptı.

MAĞDURLARIN İFADELERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören mağdurların ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Savcılığın, teknik inceleme raporları, sağlık raporları ve mağdur ifadelerinin dosyaya eklenmesinin ardından olayda ihmal veya kusur bulunup bulunmadığını değerlendireceği öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bahçeli'den Kurtulmuş'a
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Terörsüz Türkiye" hediyesi!
Kaydet
Eş durumu il dışı tayin başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin aile birliğine bağlı il dışı atama takvimi yayımlandı!
Eş durumu il dışı tayin başvuruları ne zaman?
Kaydet
11 günde 4 aylık TL getirisi! Asıl yükseliş için kritik seviye geldi
11 günde 4 aylık TL getirisi! Asıl yükseliş için kritik seviye geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.