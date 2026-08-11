Bodrum'un Gümüşlük bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin havuzunu temizlemek için 'tuz ruhu' olarak bilinen hidroklorik asit kullanıldı. Kokunun çevreye yayılması sonucu rahatsızlanan 10’u çocuk 13 kişi hastanelik oldu.

Önceki gün saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelin havuzunun temizliğinde kullanılan ve halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit hava yoluyla çevreye yayıldı.

Havuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu

13 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre zehirli gaz yayılması nedeniyle havuza yakın konumda bulunan işletmeye ait çocuk parkındaki 10 çocuk ile 3 yetişkin rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 5 çocuk ve 2 yetişkin tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer kişilerin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Havuz temizliği faciaya dönüyordu! 13 tatilci hastanelik oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında havuz bakım ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiren firma ile otel yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının tesiste teknik inceleme yaptığı, havuz bakımında kullanılan kimyasalların uygulanma yöntemi, güvenlik tedbirleri ve kimyasalın çevreye nasıl yayıldığının araştırıldığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de delil toplama çalışması yaptı.

MAĞDURLARIN İFADELERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören mağdurların ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Savcılığın, teknik inceleme raporları, sağlık raporları ve mağdur ifadelerinin dosyaya eklenmesinin ardından olayda ihmal veya kusur bulunup bulunmadığını değerlendireceği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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