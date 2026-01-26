Kayseri’de duş aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Talha Altuntaş, gözyaşları ile toprağa verildi. Talihsiz gencin bilek güreşi müsabakalarına hazırlandığı ve kalp ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi.

Olay, dün Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak'ta meydana geldi. Evinde duştan çıkan Talha Altuntaş (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayalleri yarım kaldı! Duş almak istedi, canından oldu

Talha Altuntaş'ın cansız bedeni; Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Altuntaş'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayalleri yarım kaldı! Duş almak istedi, canından oldu

BİLEK GÜREŞİ MÜSABAKALARINA HAZIRLANIYORMUŞ

17 yaşında hayatını kaybeden Talha Altuntaş'ın bilek güreşi müsabakalarına katılmak için sağlık raporu almak istediği, bu süreçte de kalp ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası