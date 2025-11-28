Banka hesabına bloke konulduğunu öğrenince Antalya’dan Samsun’a gelen Suriye uyruklu İ.E., hesabına yatırılan dolandırıcılık paraları nedeniyle polis merkezinde gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Antalya’da da yakalama kararı olduğu belirlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Suriye uyruklu İ.E., para çekmek için gittiği bankada hesabına Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından bloke konulduğunu öğrendi. İ.E. durumun nedenini öğrenmek için Antalya’dan Samsun’a geldi.

Tekkeköy Polis Merkezine başvuran İ.E., bilgileri almak istediği sırada, Samsun’da yaşayan bir kişinin internet üzerinden araç kiralamaya çalışırken 33 bin 400 lirayı İ.E.’nin IBAN’ına gönderdikten sonra dolandırıldığını belirterek şikâyette bulunduğu, bunun üzerine hesabının bloke edildiği ortaya çıktı.

POLİS MERKEZİNDE GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık olayına ilişkin arandığı belirlenen İ.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince polis merkezinde gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, aynı şekilde üzerine yatan başka bir dolandırıcılık parası nedeniyle Antalya’da da hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E., bugün adliyeye sevk edildi.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

