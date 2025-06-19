İçinde 5 kişi vardı... Asansör 4. kattan zemine çakıldı, yaralı var
Bir sitede 5 kişinin olduğu asansör 4. kattan zemine çakıldı. Korku dolu faciada 1 kişi yaralandı.
Samsun'da bir sitede, içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.
ASANSÖRDE 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ VARDI
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Cide Sokak'ta bulunan 8 katlı Karagöz Sitesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü.
55 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI
Olayda Nurten G. (55) yaralanırken, diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nurten G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Ailenin site yönetiminden şikayetçi oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.