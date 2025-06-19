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İçinde 5 kişi vardı... Asansör 4. kattan zemine çakıldı, yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir sitede 5 kişinin olduğu asansör 4. kattan zemine çakıldı. Korku dolu faciada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da bir sitede, içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

ASANSÖRDE 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ VARDI

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Cide Sokak'ta bulunan 8 katlı Karagöz Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü.

İçinde 5 kişi vardı... Asansör 4. kattan zemine çakıldı, yaralı var - 1. Resim

55 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI

Olayda Nurten G. (55) yaralanırken, diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçinde 5 kişi vardı... Asansör 4. kattan zemine çakıldı, yaralı var - 2. Resim

Nurten G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ailenin site yönetiminden şikayetçi oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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