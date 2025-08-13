Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İETT otobüsünden kopan parça can alıyordu! Son anda böyle kurtuldu

İETT otobüsünden kopan parça can alıyordu! Son anda böyle kurtuldu

İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı rüzgarın etkisiyle uçtu. Bir vatandaş kapağın kendisine çarpmasından son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine yer alan havalandırma kapağı vidalanmadığı için rüzgarın etkisiyle uçtu.

İETT otobüsünden kopan parça can alıyordu! Son anda böyle kurtuldu - 1. Resim

UÇAN PARÇADAN SON ANDA KURTULDU

O esnada benzinlikte park halindeki otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan isimli vatandaş uçan kapak nedeniyle faciadan döndü.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğindeki havalandırma kapağı önce direğe ardından Arslan’ın otomobilinin kapısına çarptı. Emre Arslan ise saniyelerle kapağın çarpmasından kurtuldu.

İETT otobüsünden kopan parça can alıyordu! Son anda böyle kurtuldu - 2. Resim

Otobüs şoförü uçan kapağa aldırış etmeden yoluna devam etti. Öte yandan, İETT otobüsünden uçan havalandırma kapağı ve vatandaşın faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

