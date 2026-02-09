Denizli’de bir inşaatın üçüncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu inşaat işçisi Ajmal Kayyomı, dehşeti yaşadı.

İnşaatta kahreden olay! 3’üncü kattan işçi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

39 yaşındaki işçinin düşmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçinin cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kahreden olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

