İnşaatta kahreden olay! 3’üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Denizli’de bir inşaatın üçüncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından düşen 39 yaşındaki yabancı uyruklu inşaat işçisi Ajmal Kayyomı hayatını kaybetti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın üçüncü katından düştü.
- 39 yaşındaki yabancı uyruklu inşaat işçisi Ajmal Kayyomı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu inşaat işçisi Ajmal Kayyomı, dehşeti yaşadı.
HAYATINI KAYBETTİ
39 yaşındaki işçinin düşmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan işçi hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İşçinin cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kahreden olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
