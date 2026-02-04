İhlas Haber Ajansı
İnşaatta korkunç son: İşçi beşinci kattan düştü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşaatta çalışan 35 yaşındaki işçi, 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Feci olay, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede inşaat halinde olan binada çalışan 35 yaşındaki Nidal İsmail, 5'inci kattan düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerde inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanındaki çalışmalarının ardından inşaat işçisinin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR