Her yıl dünya genelinde yaklaşık 33 milyon bebekte alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olan, ilerleyen yaşlarda astım riskini 3 kat artıran ‘RSV’ virüsü toplumda çok bilinmiyor. Bebeklerin neredeyse tamamının 2 yaşına kadar karşılaştığı virüse karşı uzman isimler uyardı. İşte bebekleri bekleyen sessiz tehlike…

Prof. Dr. Simten Malhan ve Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin gerçekleştirdikleri bir araştırmanın sonucuna dair dikkat çeken detayları paylaştı.

Araştırma, bebeklerin neredeyse tamamının 2 yaşına kadar karşılaştığı ve ciddi sorunlara yol açabilen RSV virüsünün toplumda büyük ölçüde bilinmediğini ortaya koydu.

Astım gelişme riskini 3 kat artıran RSV virüsüne karşı uyaran uzmanlar, RSV’nin her yıl dünya genelinde yaklaşık 33 milyon bebekte alt solunum yolu enfeksiyonuna ve 3,6 milyon bebekte hastane yatışına yol açtığını belirtti.

Araştırmaya göre RSV’nin ne olduğu, kimleri etkilediği ve nasıl önlenebileceği konusunda toplumda büyük bir bilgi eksikliği bulunuyor.

YÜZDE 67,4’Ü HİÇ DUYMAMIŞ

Eğitim profili çoğunlukla lise ve üniversite mezunlarından oluşan 2 bin 825 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67,4’ü RSV’yi hiç duymadığını belirtirken, yalnızca yüzde 11,8’i "RSV’yi biliyorum" dedi.

“ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Prof. Dr. Simten Malhan, aileleri ve bebekleri doğrudan etkileyen bu virüs hakkında şunları söyledi:

RSV, toplumun büyük bir kesimi için hâlâ ‘bilinmeyen’ gizli bir tehlike ve halk sağlığı açısından önemli bir risk. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası virüsü hiç duymamış durumda. Korunma yöntemlerine karşı yine bilgi eksikliğinden kaynaklanan kararsızlık oldukça yaygın. RSV gibi risklerin etkin şekilde yönetilmesi mümkün değil. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve kırılgan gruplar için doğru bilgiye zamanında erişim, koruyucu sağlık yaklaşımının en kritik basamağıdır.

Araştırmaya göre çocuk sahibi olanlarda "RSV’yi hiç duymadım" diyenlerin oranı yüzde 69, çocuk sahibi olmayanlarda yüzde 65,6. Buna göre RSV’nin bebekler için bir tehdit olduğu bilinmiyor.

