Esenyurt’ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Babasını silahla vuran şüpheli, polisi arayarak olayı “intihar” gibi bildirdi ancak ekiplerin incelemesi gerçeği ortaya çıkardı. Gözaltına alınan zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak’ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda bir kişinin silahla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

“İNTİHAR” DEDİ, CİNAYET ÇIKTI

Olay yerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüten polis ekipleri, olayın intihar olmadığı yönünde bulgulara ulaştı. Yapılan incelemelerde, olayın aile içinde yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.

‘İntihar’ ihbarı cinayet çıktı: Oğlu, babasını vurmuş!

“ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR İNSANDI”

Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan komşu İnan Yıldız, "Bizim duyduğumuz önce aile içinde bir tartışma olmuş. Sonrasında silah patlama sesi duymuşlar ve "Ambulans" diye bağırmışlar. Ardından ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Götürdüler. Komşumuz vefat etmiş. Cenaze memleketine gitti. Çok sevdiğimiz, efendi insanlardı. Neden böyle oldu bilemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise üst kattaki evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası