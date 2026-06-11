Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nda durdurulan bir tırda yapılan aramada yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. İstihbarat üzerine yapılan operasyonun detayları dikkat çekti. Yüklü uyuşturucunun İran’dan Avrupa’ya sevk edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan İran uyruklu sürücü tutuklandı.

Edirne'de İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

İran'dan Avrupa'ya taşıyorlardı! Edirne polisi yakaladı, tam 1.5 ton çıktı

YUNANİSTAN'A ÇIKAMADI

Bunun üzerine takibe alınan tır, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda kontrol noktasına yönlendirildi.

İran'dan Avrupa'ya taşıyorlardı! Edirne polisi yakaladı, tam 1.5 ton çıktı

1,5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose eşliğinde detaylı aramaya alındı. Aramada, tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.



İran'dan Avrupa'ya taşıyorlardı! Edirne polisi yakaladı, tam 1.5 ton çıktı

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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