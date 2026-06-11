İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası düzenlendi.

Operasyon kapsamında Kenan Doğulu, Beren Saat, Selin Ciğerci, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı bildirildi.

ADNAN BEKER'İN OĞLU OĞUZHAN BEKER'E GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

EVİNDE BULUNAMADI

Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in Gölbaşı Tulumtaş’taki adresinde yapılan aramada kendisine ulaşılamadığı, şüphelinin evinde olmadığı tespit edildi.

BABASININ KONUTUNDA BULUNDUĞU İDDİASI

Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası Adnan Beker’in konutunda bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Kolluk kuvvetlerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı talimatı doğrultusunda Adnan Beker’e ait konut çevresinde güvenlik önlemi aldığı ve bölgede konuşlandığı belirtildi.

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