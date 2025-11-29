Siirt'te gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi, kazada 17 kişi yaralandı.

Siirt’in Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

17 YARALI VAR

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

