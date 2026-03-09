İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da fabrikada kimyasal zehirlenme şüphesi! 8 işçi hastanelik oldu
İstanbul Avcılar'da bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tesiste yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi.
8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, yaşanan olayın kimyasal zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde dururken, ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
