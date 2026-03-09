İstanbul Avcılar'da bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tesiste yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaşanan olayın kimyasal zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde dururken, ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

