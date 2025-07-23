Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da gece saatlerinde yangın paniği! Alevler çatıyı sardı

İstanbul'da gece saatlerinde yangın paniği! Alevler çatıyı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da gece saatlerinde yangın paniği! Alevler çatıyı sardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa'da bulunan 6 katlı bir binanın en üst katı, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bağlarbaşı Mahallesi Keçeboyu Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, komşuları sokağa döktü. 

Saat 02.25 sularında çıkan yangınla daire ve apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken, alevler bir anda çatıya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da gece saatlerinde yangın paniği! Alevler çatıyı sardı - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri merdiven araçları yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yoğun müdahale sonrası yangın alt katlara ve yandaki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eskişehir yangınında son durum! Alevlerle mücadele sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Korkunç kazada bir aile yok oldu! Geriye sadece küçük Alaattin kaldı - 3. SayfaKorkunç kaza bir ailenin sonu olduBursa'da feci yangın! Alevlerin arasında kalan kadın yardım çığlığı attı - 3. SayfaBursa'da feci yangın! Alevlerin arasında kalan kadın yardım çığlığı attıİstanbul'da mangal faciası! Üsküdar'da 3 katlı bina cayır cayır yandı - 3. Sayfaİstanbul'da mangal faciası, çatı katı cayır cayır yandıHatay'da feci kaza: Uçurumdan yuvarlandı, feci şekilde can verdi! - 3. SayfaUçurumdan yuvarlandı, feci şekilde can verdi!İstanbul Başakşehir'de arazide yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - 3. Sayfaİstanbul Başakşehir'de arazi yangını! Ekipler teyakkuzdaÇanakkale'de kaybolan kadının cesedi su kuyusundan çıktı - 3. SayfaKaybolan kadının cesedi su kuyusundan çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...