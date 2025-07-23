İstanbul'da gece saatlerinde yangın paniği! Alevler çatıyı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2025 05:55 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 05:55 - Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da bulunan 6 katlı bir binanın en üst katı, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bağlarbaşı Mahallesi Keçeboyu Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, komşuları sokağa döktü. Saat 02.25 sularında çıkan yangınla daire ve apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken, alevler bir anda çatıya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ALEVLER KONTROL ALTINDA Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri merdiven araçları yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yoğun müdahale sonrası yangın alt katlara ve yandaki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz