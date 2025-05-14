İstanbul'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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DÖNÜŞ YAPARKEN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki 34 HAH 027 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan Sefa A.D. kontrolündeki 34 SFA 23 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE, 5 YARALI

Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.