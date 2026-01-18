Anadolu Ajansı
İstanbul'da kaza! Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu’nda kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralıların havalimanı personelleri olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan iki şerit, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Kocaeli'de gece yarısı korkunç kaza! Baba ve oğlu canından oldu
ARAÇTA SIKIŞTILAR
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.
11 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR