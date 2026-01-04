İstanbul Kağıthane'de, tamir için bırakılan otomobile giren evsiz adam, aracın içinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Olay 03.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Bir süre sonra araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bilincini kaybeden şahıs yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye otomobilin içindeki cansız bedeni görünce polis ekiplerine haber verdi. Yanan aracın olduğu yere çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sahibi ve tamirhanede çalışan tamirci çağrıldı. Olay yerinde alınan ilk ifadelere göre otomobilin 1 aydan fazla süredir tamirhanede beklediği, camının kırık olduğu öğrenildi.

ISINMAK İÇİN GİRMİŞTİ

Olay yeri inceleme ekipleri yangının neden çıktığını ve hayatını kaybeden sokakta yaşayan kişinin hayatını neden kaybettiği üzerine incelemede bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin içinde cenin pozisyonunda bulunan evsiz şahsın civarda sokakta yaşadığı ısınmak için daha önce başka arabaların da içine girdiği öğrenilirken yanan aracın içine de soğuk havadan korunmak için girdiği tahmin ediliyor. Yetkililer hem yangın hem de hayatını kaybeden şahıs için inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası