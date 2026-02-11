İstanbul Eyüpsultan'da kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheli, altınları vermeyen dükkan sahibini vurarak kaçtı. Soyguncular her yerde aranırken yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

Bugün öğle saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde iddiaya göre bir araçla gelen 4 şüpheliden 3'ü, Mustafa K.'ya ait kuyumcuya girerek altınları istedi.

DİRENEN KUYUMCUYU VURDULAR

Altınları vermeyen kuyumcu Mustafa K., soygunculara direndi. Silahını çeken soyguncular Mustafa K.'yı vurarak oradan geldikleri araçla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kuyumcu dükkanı sahibi Mustafa K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"KAÇ KİŞİ OLDUKLARINI BİLE GÖRMEDİK"

Kuyumcu dükkanının yan tarafında bulunan Abdullah Aksoy, "Kimseyi görmedim sadece birisini kaçarken arkasından arabaya binerken gördüm. Araba hızlı şekilde gitti, kaç kişi olduklarını bile görmedim. Saatini bilmiyorum, çalınan bir şeyi de bilmiyorum. Sadece gördüğüm, olan sese biz dışarı çıktık. Olayı gördük. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz, görmedik. Kuyumcuyu yaraladılar, onu da hastaneye gönderdiler. Durumu iyi diye duydum. Mustafa Bey diye biliyorum soyadını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

