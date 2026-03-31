Anadolu Ajansı
İstanbul'da mezarlıkta silahlı çatışma! 2 kişi öldü, gözaltılar var
İstanbul Sarıyer'de mezarlık ziyareti sırasında 6 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de gözaltına alındı.
Özetle Dinleİstanbul'da mezarlıkta silahlı çatışma! 2 kişi öld...
51 dk önce
Bağcılar'da 6 ay önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın mezarını ziyaret eden 6 kişiye, Ayazağa'daki mezarlıkta silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve çatışma yaşandı.
- 29 Mart Pazar günü, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Ayazağa'daki mezarlığındaki kabrini ziyarete giden 6 kişiye, burada bekleyen 3 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
- Saldırıya uğrayan gruptan Murat Şaşmaz olay yerinde öldü.
- Ağır yaralanan İsmail Başboğa hastanede hayatını kaybetti.
- Olay yerinde ruhsatsız tabanca bulundu.
- Saldırıya uğrayıp karşılık veren taraftan 4 kişi gözaltına alındı.
- Olay yerinden kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
29 Mart Pazar günü, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Ayazağa'daki mezarlıktaki kabrini ziyarete giden 6 kişiye, burada bekleyen 3 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Karşı tarafın karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Saldırıya uğrayan gruptan Murat Şaşmaz'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan İsmail Başboğa, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, ruhsatsız tabanca bulundu.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırıya uğrayıp karşılık veren taraftan 4 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
