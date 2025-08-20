İstanbul'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda bir otomobil ile servis minibüsü çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle geçişlerin bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, otomobil ve minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.