İstanbul'da sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek sözlü ve fiziksel tacizde bulunan S.G. (29), polis ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Haziran Pazar günü İstanbul'un Şişli ilçesinde sokakta tek başına yürüyen Aysel H., arkasından bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Bir süre kadının peşinden giden şüpheli, daha sonra sözlü tacizde bulunarak fiziksel temasta bulunmaya kalkıştı. Kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşadığı şokun ardından polise giden Aysel H., şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini saatlerce inceledi. Polis, çalışmalar sonucu kadını taciz eden şüphelinin S.G. (29) olduğunu belirledi.

EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Şüphelinin izini süren Şişli Asayiş ekipleri, S.G.'nin ilçedeki bir fırında çalıştığını belirledi. Fırına operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi ekmek yaptığı esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelinin fırında sigortasız olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine iş yeri hakkında idari işlem başlatılarak para cezası uygulandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Taciz" suçundan adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin sokak ortasında kadını takip ettiği ve taciz etmeye çalıştığı o korku dolu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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