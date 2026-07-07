İstanbul Sultanbeyli'de bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın camlarını yumruklayıp cinsel organını gösterdi. O anlarda saldırıya uğrayan sürücü, kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte yaşanan ilginç tartışma, saniye saniye kameraya yansıdı.

Sultanbeyli ilçesindeki trafik tartışmasında aracından inen bir sürücü, tartıştığı diğer sürücüye önce dil çıkararak hareket yaptı.

TRAFİĞİN ORTASINDA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Sinirini alamayan saldırgan sürücü, aracın camlarını yumrukladıktan sonra trafiğin ortasında pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Saldırıya maruz kalan ve o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen sürücünün camlarını açmayıp aracından inmemesi dikkatlerden kaçmadı.

YENİ KANUNA GÖRE CEZASI 180 BİN TL

Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na eklenen yeni maddeye göre, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira trafik idari para cezası kesiliyor.

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