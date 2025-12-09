Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan iki yolcu itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılırken, Edirne–İstanbul yönünde trafik yaklaşık bir saat aksadı.

Kaza, akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu üzeri Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi ile Beyciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bekir K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasım A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin önündeki tır başka bir tırla çarptı.

İstanbul'da zincirleme kaza! Araçta sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Meydana gelen 3 araçlı sıkışmalı zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tır ve kamyonet şoförleri araçlarından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışması sonrası kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Olay yerine, Çerkezköy, Silivri ve Ergene ilçelerinden gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Sıkışmalı kaza nedeniyle yaralılara müdahale sırasında bir süre kapatılan yol, İstanbul Silivri Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden trafiğe açıldı.



